22 марта 2015, 11:00
"Частная история": Нина Сазонова
- Название: "Частная история"
- Время выхода на канале "Москва Доверие": По пятницам, субботам и воскресеньям в 11.10
- Героиня: Нина Сазонова
- Кому смотреть: Тем, кто интересуется судьбами талантливых женщин
Случайный прохожий 1 января 2002 года заметил, что с козырька аптеки на Селезневской улице свешивается чья-то рука. Прибывшая милиция обнаружила тело мужчины. Это был сын народной артистки Нины Сазоновой, живущей в этом доме. Сама актриса на звонки не отвечала. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось взломать дверь.
В квартире они обнаружили Сазонову, лежавшую без сознания со следами побоев. Что же произошло в новогоднюю ночь? Почему Михаил Сазонов выпрыгнул с балкона, а его мать оказалась на грани жизни и смерти? Кто посмел обидеть женщину, которую режиссер Василий Шукшин называл "воплощением российского материнства"?
Расскажет программа "Частная история".