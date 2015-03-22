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22 марта 2015, 11:00

"Частная история": Нина Сазонова

"Частная история": Нина Сазонова

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  • Название: "Частная история"
  • Время выхода на канале "Москва Доверие": По пятницам, субботам и воскресеньям в 11.10
  • Героиня: Нина Сазонова
  • Кому смотреть: Тем, кто интересуется судьбами талантливых женщин

Случайный прохожий 1 января 2002 года заметил, что с козырька аптеки на Селезневской улице свешивается чья-то рука. Прибывшая милиция обнаружила тело мужчины. Это был сын народной артистки Нины Сазоновой, живущей в этом доме. Сама актриса на звонки не отвечала. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось взломать дверь.

В квартире они обнаружили Сазонову, лежавшую без сознания со следами побоев. Что же произошло в новогоднюю ночь? Почему Михаил Сазонов выпрыгнул с балкона, а его мать оказалась на грани жизни и смерти? Кто посмел обидеть женщину, которую режиссер Василий Шукшин называл "воплощением российского материнства"?

Расскажет программа "Частная история".
Программа: Частная история
программы Василий Шукшин избиения архив Нина Сазонова Михаил Сазонов
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