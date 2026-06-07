"Новости дня": в Москве прошел фестиваль "10 000 шагов" в парках города

В Москве тысячи жителей приняли участие в фестивале "10 000 шагов", который прошел 7 июня на территории ВДНХ и в парках города, включая Таганский парк, Северное Тушино и усадьбу Воронцова. Дополнительные площадки были организованы еще в нескольких парках столицы, где участники проходили маршрут в свободном темпе и могли делать остановки для отдыха.

По словам организаторов, концепция мероприятия предполагала движение в удобном ритме с возможностью совмещать прогулку, отдых и активность. Участников поддерживали известные спортсмены, а за прохождение этапов вручались памятные медали и сувениры.

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