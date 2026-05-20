"Новости дня": электробусы вышли на маршруты № 88 и 488 в Москве

Современные электробусы вышли на маршруты № 88 и 488 в Москве, путь пролегает через районы Сокол, Щукино, Покровское-Стрешнево и Тушино. До поликлиник, парков и шести станций рельсового каркаса теперь можно добраться без тряски, шума и запаха бензина.

В новых моделях есть разъемы для зарядки телефонов, медиаэкраны, система климат-контроля, кнопки адресного открытия дверей и цифровые валидаторы. Электробусы оборудованы площадками для провоза велосипедов и детских колясок, откидной аппарелью и кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров.

