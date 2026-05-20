Москвичей предупредили об ограничении дорожного движения 23 и 24 мая. Из-за проведения велофестиваля и велогонки на Садовом кольце в центре города перекроют несколько магистралей.

23 мая с 10:00 и 24 мая с 13:30 нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Также с 08:00 24 мая в распоряжение владельцев двухколесного транспорта отдадут все Садовое кольцо.

