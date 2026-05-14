"Новости дня": трамвайный маршрут Т2 связал 13 районов Москвы

Благодаря новому трамвайному маршруту Т2 от Чертанова до Новогиреева можно доехать на трамвае. Маршрут связал 13 районов Москвы в 5 округах. Ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута за первый месяц работы вырос на 66% и достиг 83 тысяч поездок.

Пассажиры могут удобно пересаживаться с трамвая на метро или МЦК. Общая протяженность маршрута составляет 33 километра. Трамваи курсируют с интервалом в 6 минут. На отрезке по проспекту Академика Сахарова транспорт движется без подключения к контактной сети за счет современных накопителей энергии.

