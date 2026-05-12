"Новости дня": системы отопления начали менять в жилых домах Москвы

В жилых домах Москвы начали менять системы отопления. Работы проводят в рамках программы капитального ремонта. Они стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового.

Специалисты меняют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, различные соединительные элементы, а также батареи в квартирах и местах общего пользования. В финале проводится опрессовка, то есть тестовые испытания, которые позволяют предотвратить протечки и аварии.

