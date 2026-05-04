"Новости дня": дом отремонтировали в Войковском районе Москвы

Дом 13 по Ленинградскому шоссе в Войковском районе, который считается архитектурной визитной карточкой севера столицы, отремонтировали. Помпезная тринадцатиэтажная сталинка в стиле советского неоклассицизма 1958 года постройки состоит из главного и двух боковых корпусов с башнями.

В рамках капремонта восстановили фасад, заменили отопление, трубы горячего и холодного водоснабжения, батареи. Фасады окрасили в исторические цвета. Здесь жили герои Великой Отечественной войны, в том числе капитан первого ранга Георгий Поломарчук. Подробнее – в программе "Новости дня".