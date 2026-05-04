Новый маршрут электробусов запустили в Москве

В Москве запустили новый экологичный маршрут электробусов № 155. Он связал 5 столичных районов – Пресненский, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский.

Маршрут также объединяет 6 станций рельсового каркаса. В Дептрансе сообщили, что по будням на линию будут выходить 10 современных электробусов российского производства. Они обеспечивают комфортные поездки и не наносят вреда экологии города.

