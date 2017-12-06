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Новости

06 декабря 2017, 17:00

Технологии

"Жизнь в большом городе": роботы против человека

"Жизнь в большом городе": роботы против человека

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Отношения роботов и людей планируют узаконить. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Авторы уверены: пора определить место машин в жизни человека, иначе будет слишком поздно. Неужели искусственный интеллект погубит человечество? Могут ли роботы отобрать вашу работу? И на что способны нейросети?

Роботы уже сейчас снимают фильмы, пишут новости и даже получают гражданство. Некоторые эксперты уверены, что развитие искусственного интеллекта приведет к исчезновению 13 процентов профессий. Возможно ли это и кому стоит опасаться железной конкуренции? Об этом – в новом выпуске программы "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе
видео технологии общество Федор Баландин
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