16 августа 2016, 17:00Экономика
"Жизнь в большом городе": Деловая недвижимость
- Название: "Жизнь в большом городе"
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
- Ведущиая: Валерия Дергилева
- Для кого: Для жителей столицы
Рынок деловой недвижимости оживает после кризиса. За первые шесть месяцев этого года спрос на столичные офисы вырос на 25 процентов по сравнению с прошлогодним показателем, а найти просторные помещения класса А становится все сложнее. О том, что изменилось в московском офисном пространстве – расскажет программа "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе