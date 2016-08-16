"Жизнь в большом городе": Деловая недвижимость

Название: "Жизнь в большом городе"

"Жизнь в большом городе" Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

По будням на телеканале "Москва 24" Ведущиая: Валерия Дергилева

Валерия Дергилева Для кого: Для жителей столицы



Рынок деловой недвижимости оживает после кризиса. За первые шесть месяцев этого года спрос на столичные офисы вырос на 25 процентов по сравнению с прошлогодним показателем, а найти просторные помещения класса А становится все сложнее. О том, что изменилось в московском офисном пространстве – расскажет программа "Жизнь в большом городе".