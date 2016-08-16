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16 августа 2016, 17:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": Деловая недвижимость

"Жизнь в большом городе": Деловая недвижимость

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  • Название: "Жизнь в большом городе"
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Ведущиая: Валерия Дергилева
  • Для кого: Для жителей столицы


Рынок деловой недвижимости оживает после кризиса. За первые шесть месяцев этого года спрос на столичные офисы вырос на 25 процентов по сравнению с прошлогодним показателем, а найти просторные помещения класса А становится все сложнее. О том, что изменилось в московском офисном пространстве – расскажет программа "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе
офисы программы Валерия Дергилева офис недвижимость
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