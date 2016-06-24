"Жизнь в большом городе": Выпускники

Название: "Жизнь в большом городе"

"Жизнь в большом городе" Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

По будням на телеканале "Москва 24" Ведущая: Валерия Дергилева

Валерия Дергилева Для кого: Для жителей столицы



Сегодня в столице пройдет выпускной вечер. Со школой простятся больше 52 тысяч москвичей. Главные праздничные мероприятия по традиции пройдут в парке Горького. Начало мероприятий – в 9 вечера, а завершится празднование только к 6 утра. Следующий же месяц выпускники проведут в томительном ожидании: хватит ли набранных баллов по результатам ЕГЭ для поступления в заветный вуз? О чем еще мечтают вчерашние школьники, смотрите в программе "Жизнь в большом городе".