Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня 2016, 17:00

Общество

"Жизнь в большом городе": Выпускники

"Жизнь в большом городе": Выпускники

В Москве прощаются со школой 50 тысяч старшеклассников

В центре Москвы ограничат движение из-за выпускных балов

Как выбрать фотографа для выпускного вечера

В 10 утра выпускники начнут писать ЕГЭ

В РФ началась досрочная сдача ЕГЭ по физике и химии

"Московский патруль": Встреча Якунина с выпускниками университета МВД

В интернет выложили задания ЕГЭ-2015

"Московский патруль": Выпускники университета юстиции получили дипломы

"Вечер": Базовый ЕГЭ по математике предложили перенести на 10 класс

  • Название: "Жизнь в большом городе"
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Ведущая: Валерия Дергилева
  • Для кого: Для жителей столицы

Сегодня в столице пройдет выпускной вечер. Со школой простятся больше 52 тысяч москвичей. Главные праздничные мероприятия по традиции пройдут в парке Горького. Начало мероприятий – в 9 вечера, а завершится празднование только к 6 утра. Следующий же месяц выпускники проведут в томительном ожидании: хватит ли набранных баллов по результатам ЕГЭ для поступления в заветный вуз? О чем еще мечтают вчерашние школьники, смотрите в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе
выпускники школьники программы Валерия Дергилева общество выпускные балы

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика