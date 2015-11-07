"Пищевая революция": Соусы

Сегодня, наверное, не найдется семьи, у которой в холодильнике не лежит упаковка майонеза или кетчупа. Их добавляют в салат, борщ, едят с пельменями и сосисками. Но мало кто знает, что майонез, кетчуп, соус из сои – на первый взгляд безобидные кулинарные добавки – могут превратиться в опасную отраву. Можно ли сегодня на прилавках магазинов найти полностью натуральный соус? И из чего делают эти незаменимые для людей продукты? Об этом и многом другом расскажут в программе "Пищевая революция" на телеканале "Москва 24".