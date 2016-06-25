"Пищевая революция": Cоки и смузи

Cмузи и прочие фруктово-молочные коктейли считаются кладезем витаминов и источником здоровья. "Пищевая революция" решила проверить это утверждение и выяснила, что увлечение подобными продуктами может привести к появлению ожирения и даже диабета. А в магазинных напитках и вовсе ждет "натуральный" обман: под видом фруктовых коктейлей прямого отжима продают порошковые соки.

Как отличить натуральные смузи от химических? Какие производители обманывают нас и тайком подсыпают в них сахар? Можно ли вообще смешивать в коктейлях фрукты и овощи? И как составить собственную программу по очищению организма? Ответы – в новом выпуске программы.