22 июля 2015, 17:00
"Эволюция Москвы": Как развивалось столичное книгоиздание
- Название: "Эволюция Москвы"
- Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
- Ведущая: Валерия Дергилева
- Для кого: Для тех, кто интересуется книгоизданием
Первую книгу на Руси напечатали 450 лет назад. Сегодня только в Москве ежегодно издают миллионы экземпляров. Как развивалось книгоиздание? Где в столице хранятся самые старые книги? Сколько типографий насчитывается в городе? И в чем преимущество печатной книги над электронной? Расскажет программа "Эволюция Москвы".
Программа: Эволюция Москвы