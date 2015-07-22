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Новости

22 июля 2015, 17:00

"Эволюция Москвы": Как развивалось столичное книгоиздание

"Эволюция Москвы": Как развивалось столичное книгоиздание

"Московский патруль": Похитители раритетных книг пойдут под суд

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"Эволюция Москвы": Как развиваются столичные библиотеки

В Переделкине прошло представление "Здравствуй, лето"

  • Название: "Эволюция Москвы"
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Ведущая: Валерия Дергилева
  • Для кого: Для тех, кто интересуется книгоизданием


Первую книгу на Руси напечатали 450 лет назад. Сегодня только в Москве ежегодно издают миллионы экземпляров. Как развивалось книгоиздание? Где в столице хранятся самые старые книги? Сколько типографий насчитывается в городе? И в чем преимущество печатной книги над электронной? Расскажет программа "Эволюция Москвы".
Программа: Эволюция Москвы
книги программы Валерия Дергилева типографии книгоиздатели
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