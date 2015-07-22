"Эволюция Москвы": Как развивалось столичное книгоиздание

Название: "Эволюция Москвы"

"Эволюция Москвы" Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ежедневно на телеканале "Москва 24" Ведущая: Валерия Дергилева

Валерия Дергилева Для кого: Для тех, кто интересуется книгоизданием



Первую книгу на Руси напечатали 450 лет назад. Сегодня только в Москве ежегодно издают миллионы экземпляров. Как развивалось книгоиздание? Где в столице хранятся самые старые книги? Сколько типографий насчитывается в городе? И в чем преимущество печатной книги над электронной? Расскажет программа "Эволюция Москвы".