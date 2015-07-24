"В деталях": Как готовятся военно-исторические реконструкции

Название: "В деталях"

Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 15.30

Ведущий: Федор Баландин

Гость: Александр Валькович

Для кого: для тех, кто интересуется военно-историческими реконструкциями



Кто и как организует и проводит военно-исторические реконструкции в Москве? Почему в Подмосковье проводят баталии постоянно, а в столице - крайне редко? Где находятся мастерские, в которых куют мечи и отливают ядра? Какие военно-исторические реконструкции в ближайшее время пройдут под Москвой? Расскажет программа "В деталях".