"Москва в деталях": как реставрируют столичные церкви и храмы

Название: "Москва в деталях"

Когда смотреть на телеканале "Москва 24": по будням

Ведущий: Роман Карлов

Гость: Алексей Емельянов

Для кого: для жителей столицы



Нужно ли реставратором быть верующим, чтобы работать в церкви, и как выбирать мастеров для росписи? Возможно ли современное искусство под сводами храмов? Какие ошибки допускают архитекторы и реставраторы? Все о реставрации церквей и храмов города смотрите в программе "Москва в деталях".