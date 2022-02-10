"Москва сегодня": эксперты ООН признали столицу РФ лучшим мегаполисом мира в 2 категориях

Москва получила звание лучшего мегаполиса мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры, завоевав первое место в рейтинге ООН "Индекс процветания городов".

В категории "Развитие инфраструктуры" столица РФ обошла Гонконг, Париж, Лондон и Мадрид. Учитывались такие составляющие, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети.

Также эксперты оценили доступность медицины – быструю запись к врачам через смартфон, электронные карты с возможностью видеть все результаты анализов и назначения. Также в городе большое количество транспортных альтернатив – метро и электрички, МЦК и наземный транспорт.

По качеству жизни Москва лидирует среди других мегаполисов благодаря высокому уровню образования и развитию науки. В этой категории также оценивались уровень преступности и качество общественного пространства.



Поликлиники в столице после ремонта становятся похожими на медцентры европейского уровня. У московских врачей есть цифровые помощники – искусственный интеллект, который расшифровывает КТ-снимки, и чат-бот, который опрашивает пациентов перед приемом у врача. В стационарах у врачей появляется возможность с каждым годом проводить все больше современных и высокотехнологичных операций. А по скорости прибытия скорой и неотложной помощи Москва давно значится в числе мировых лидеров.

Кроме того, в городе открывают новые станции метро, запускают МЦК и МЦД. Электробусов в данный момент больше тысячи. При этом за 10 лет вредные выбросы снизились больше чем в 2,5 раза. Произошли и принципиальные изменения в области энергетики. В объекты внедрили современные установки, поэтому выбросы снизились до 39%.

Безопасность в Москве обеспечивают 213 тысяч камер видеонаблюдения, которые работают круглосуточно. Это позволяет контролировать практически каждый участок города. Примерно 105 тысяч камер подключены к системе распознавания лиц. Такая умная система помогает раскрывать преступления и разбирать правоохранителям сложные ситуации. Также с их помощью город контролирует размещение рекламы и работы коммунальных служб.

В общем рейтинге Москва, по мнению экспертов, находится на третьем месте. Лучше по всем номинациям в сумме оказались Сингапур и Торонто.

Об этом – в программе "Москва сегодня".