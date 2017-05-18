18 мая 2017, 18:00Культура
"Город в твоих руках": все – в музей!
- Название: "Город в твоих руках"
- Ведущая: Елена Толстая
- Гости: Александр Кибовский, Татьяна Мрдуляш, Елена Потемина, Алина Сапрякина, Андриан Мельников, Никас Сафронов
- Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: для жителей столицы
Как живет культурная столица и чем могут духовно обогатиться москвичи, обсудили эксперты:
- министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский,
- заместитель генерального директора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш,
- заместитель директора по научной и просветительской деятельности Государственного музея Пушкина Елена Потемина,
- генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы" Алина Сапрыкина ,
- галерист, коллекционер, основатель проекта "Центр искусств. Москва" Андриан Мельников,
- заслуженный художник России Никас Сафронов
Программа: Город в твоих руках