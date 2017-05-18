"Город в твоих руках": все – в музей!

Название: "Город в твоих руках"

"Город в твоих руках" Ведущая: Елена Толстая

Елена Толстая Гости: Александр Кибовский, Татьяна Мрдуляш, Елена Потемина, Алина Сапрякина, Андриан Мельников, Никас Сафронов

Александр Кибовский, Татьяна Мрдуляш, Елена Потемина, Алина Сапрякина, Андриан Мельников, Никас Сафронов Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"

по будням на телеканале "Москва 24" Для кого: для жителей столицы



Как живет культурная столица и чем могут духовно обогатиться москвичи, обсудили эксперты: