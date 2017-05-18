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Новости

18 мая 2017, 18:00

Культура

"Город в твоих руках": все – в музей!

"Город в твоих руках": все – в музей!

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  • Название: "Город в твоих руках"
  • Ведущая: Елена Толстая
  • Гости: Александр Кибовский, Татьяна Мрдуляш, Елена Потемина, Алина Сапрякина, Андриан Мельников, Никас Сафронов
  • Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: для жителей столицы


Как живет культурная столица и чем могут духовно обогатиться москвичи, обсудили эксперты:

  • министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский,
  • заместитель генерального директора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш,
  • заместитель директора по научной и просветительской деятельности Государственного музея Пушкина Елена Потемина,
  • генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы" Алина Сапрыкина ,
  • галерист, коллекционер, основатель проекта "Центр искусств. Москва" Андриан Мельников,
  • заслуженный художник России Никас Сафронов
Программа: Город в твоих руках
музеи культура Александр Кибовский программы Елена Толстая Федор Баландин Никас Сафронов Алина Сапрыкина
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