"Формула качества": дайвинг

В Советском союзе единственным способом получить возможность понырять с аквалангом были курсы подводных пловцов-спасателей при ДОСААФ. Чтобы туда попасть, нужно было иметь "волосатую руку", а потом пройти серьезную медкомиссию. Сегодня для любителей подводного плавания существуют специальные школы. Они появились в Москве примерно лет 10-15 назад, когда россияне вырвались на берега Красного и Средиземного морей. Братья Эйхфусы изучали, как и чему учат в дайвинг-центрах