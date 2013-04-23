"Формула качества": Как выбрать томаты черри

В наших широтах помидоры черри приживались трудно, климатические условия не те. Но несколько лет назад селекционеры вывели новые сорта и гибриды специально для России. Теперь эти помидоры продают в каждом овощном магазине, а также выращивают на грядках, в теплицах и даже в квартирах по всей стране.

О том, как вырастить черри; в чем польза таких помидор и как правильно выбрать вкусный плод, расскажет программа "Формула качества".