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Новости

23 апреля 2013, 21:45

Культура

"Формула качества": Как выбрать томаты черри

"Формула качества": Как выбрать томаты черри

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В наших широтах помидоры черри приживались трудно, климатические условия не те. Но несколько лет назад селекционеры вывели новые сорта и гибриды специально для России. Теперь эти помидоры продают в каждом овощном магазине, а также выращивают на грядках, в теплицах и даже в квартирах по всей стране.

О том, как вырастить черри; в чем польза таких помидор и как правильно выбрать вкусный плод, расскажет программа "Формула качества".
Программа: Формула качества
еда
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