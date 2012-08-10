"Формула качества": газон "под ключ"

Май и август - лучшее время, чтобы высадить газон. Если на вашем участке еще нет аккуратной зеленой травки, самое время об этом позаботиться. Как и из чего вырастить красивый газон и как выбрать готовое газонное покрытие - в программе "Формула качества".

Для уверенных в своих силах - газонные смеси, 10 килограмм которых стоит в среднем 2 000 рублей.

Для тех, у кого нет времени или желания делать самому - рулонный газон. Его цена - от 70 до 114 рублей за квадратный метр без стоимости установки.