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10 августа 2012, 18:04

"Формула качества": газон "под ключ"

"Формула качества": газон "под ключ"

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Май и август - лучшее время, чтобы высадить газон. Если на вашем участке еще нет аккуратной зеленой травки, самое время об этом позаботиться. Как и из чего вырастить красивый газон и как выбрать готовое газонное покрытие - в программе "Формула качества".

Для уверенных в своих силах - газонные смеси, 10 килограмм которых стоит в среднем 2 000 рублей.
Для тех, у кого нет времени или желания делать самому - рулонный газон. Его цена - от 70 до 114 рублей за квадратный метр без стоимости установки.
Программа: Формула качества
Формула качества дачи сады Алина Шувалова газоны архив
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