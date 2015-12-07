"Торги Москвы": Помещения для малого бизнеса выставлены на аукцион

Название: "Торги Москвы"

Ведущий: Константин Цыганков

Когда смотреть: По понедельникам на телеканале "Москва 24" в 15.15

Для кого: Для тех, кто интересуется имуществом и активами города



Столичные власти подготовили новогоднее предложение для малого бизнеса: почти две сотни нежилых помещений площадью до 150 квадратных метров – такие объекты считаются наиболее востребованными на рынке. Их можно как арендовать, так и приобрести в собственность, причем без посредников. На каких условиях можно приобрести помещение для бизнеса и где предложение выгоднее – у города или на свободном рынке, смотрите в программе "Торги Москвы".