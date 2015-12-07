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07 декабря 2015, 15:30

Экономика

"Торги Москвы": Помещения для малого бизнеса выставлены на аукцион

"Торги Москвы": Помещения для малого бизнеса выставлены на аукцион

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  • Название: "Торги Москвы"
  • Ведущий: Константин Цыганков
  • Когда смотреть: По понедельникам на телеканале "Москва 24" в 15.15
  • Для кого: Для тех, кто интересуется имуществом и активами города


Столичные власти подготовили новогоднее предложение для малого бизнеса: почти две сотни нежилых помещений площадью до 150 квадратных метров – такие объекты считаются наиболее востребованными на рынке. Их можно как арендовать, так и приобрести в собственность, причем без посредников. На каких условиях можно приобрести помещение для бизнеса и где предложение выгоднее – у города или на свободном рынке, смотрите в программе "Торги Москвы".
Сюжет: Московский бизнес: торги в столице
Программа: Торги Москвы
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