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19 февраля, 15:40

Экономика

"Торги Москвы": какие возможности предоставляет портал поставщиков заказчикам и бизнесу

"Торги Москвы": какие возможности предоставляет портал поставщиков заказчикам и бизнесу

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Портал поставщиков – уникальная онлайн-платформа, которая существует в Москве с 2013 года. На ней представители бизнеса могут предлагать свою продукцию государственным организациям.

Какие способы участия в закупках доступны предпринимателям? И какую выгоду получают пользователи от работы на портале? Об этом расскажут "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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