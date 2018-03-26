"Торги Москвы": аренда помещений под торговую точку

Рекордно низкая инфляция и рост доходов, пусть и небольшой, вернули покупателей в магазины. Различные исследования впервые за три года зафиксировали увеличение среднего чека россиян. Это значит, что граждане стали охотнее тратить деньги.

Чувствует это и сама сфера ритейла: вот уже год оборот розничной торговли показывает стабильный рост. Более того, по данным экспертов рынка, в Москве впервые за три года выросли ставки на аренду помещений под торговую точку – примерно на 15 процентов. Подробнее о этом – в программе "Торги Москвы".