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26 марта 2018, 15:30

Общество

"Торги Москвы": аренда помещений под торговую точку

"Торги Москвы": аренда помещений под торговую точку

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Рекордно низкая инфляция и рост доходов, пусть и небольшой, вернули покупателей в магазины. Различные исследования впервые за три года зафиксировали увеличение среднего чека россиян. Это значит, что граждане стали охотнее тратить деньги.

Чувствует это и сама сфера ритейла: вот уже год оборот розничной торговли показывает стабильный рост. Более того, по данным экспертов рынка, в Москве впервые за три года выросли ставки на аренду помещений под торговую точку – примерно на 15 процентов. Подробнее о этом – в программе "Торги Москвы".
Программа: Торги Москвы
видео общество деньги магазины Константин Цыганков
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