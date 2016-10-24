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24 октября 2016, 15:30

Экономика

"Торги Москвы": как продают отдельно стоящие здания в столице

"Торги Москвы": как продают отдельно стоящие здания в столице

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  • Название: "Торги Москвы"
  • Ведущий: Денис Елаховский
  • Когда смотреть: По понедельникам на телеканале "Москва 24" в 15.15
  • Для кого: Для тех, кто интересуется имуществом и активами города


Отдельно стоящие здания, которые можно не только арендовать, но и купить, это штучные товары на столичном рынке недвижимости. Спрос на них есть даже несмотря на непростую экономическую ситуацию, говорят эксперты. Потому что купить готовое здание дешевле, чем построить новое. Сейчас город предлагает инвесторам приобрести 8 таких объектов. Что они собой представляют и на каких условиях их можно приобрести, расскажут "Торги Москвы".
Сюжет: Московский бизнес: торги в столице
Программа: Торги Москвы
аренда продажи программы Денис Елаховский офис недвижимость экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения
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