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27 июня 2016, 15:30

Экономика

"Торги Москвы": Почему растет интерес бизнеса к аренде участков

"Торги Москвы": Почему растет интерес бизнеса к аренде участков

"Торги Москвы": Город выставил на аукционы интересные объекты

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  • Название: "Торги Москвы"
  • Ведущий: Денис Елаховский
  • Когда смотреть: По понедельникам на телеканале "Москва 24" в 15.15
  • Для кого: Для тех, кто интересуется имуществом и активами города


Интерес бизнеса к аренде участков растет, в том числе благодаря более комфортным условиям по земельным сделкам. Если раньше инвестор должен был отчислять единовременный крупный платеж за право аренды, то теперь торги проводятся за размер ежегодной арендной платы. Суммы получаются в разы меньше. Сколько сейчас столица готова предложить участков инвесторам и под какие цели, расскажут "Торги Москвы".
Сюжет: Московский бизнес: торги в столице
Программа: Торги Москвы
аукционы финансы программы Денис Елаховский аренда земли недвижимость
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