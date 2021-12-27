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Торги Москвы
Торги Москвы
Информирование аудитории о запланированных аукционах и конкурсах по продаже/аренде принадлежащих городу активов и имущества, а также прочих товаров или услуг, которые город переуступает третьим лицам при помощи публичных торгов или конкурсов (например – аукцион на право размещения наружной рекламы в рамках утверждённой правительством Москвы схемы размещения таких объектов).
"Торги Москвы": увеличение авансовых платежей по городскому заказу до 70%
15 марта, 16:00
"Торги Москвы": аренда городских помещений
21 февраля, 16:00
"Торги Москвы": столица выставила на торги 22 нежилых помещения в ЦАО
14 февраля, 16:00
"Торги Москвы": электронная цифровая подпись
07 февраля, 16:00
"Торги Москвы": оборот столичного бизнеса более чем на 40 % превысил допандемийный период
27 декабря 2021, 15:45
"Торги Москвы": столица снова возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок
20 декабря 2021, 15:50
"Торги Москвы": более 3 000 предпринимателей получат финансовую поддержку от города
13 декабря 2021, 15:45
"Торги Москвы": продажа права на строительство некапитальных ФОКов
06 декабря 2021, 16:00
"Торги Москвы": в столице завершилась кадастровая оценка объектов недвижимости
29 ноября 2021, 16:00
"Торги Москвы": город выставил на торги 11 участков под некапитальные ФОКи
22 ноября 2021, 15:50
"Торги Москвы": в столице вырос спрос на нежилую недвижимость
15 ноября 2021, 16:00
"Торги Москвы": городские торги по участкам под ИЖС
08 ноября 2021, 16:00
"Торги Москвы": с 28 октября по 7 ноября городские торги проводиться не будут
25 октября 2021, 15:50
"Торги Москвы": с начала года у города купили и арендовали 109 земельных участков
18 октября 2021, 16:00
"Торги Москвы": в городе проводят комплексное развитие бывших промышленных зон
11 октября 2021, 16:00
"Торги Москвы": с начала года город оформил в собственность почти 1 300 бесхозных объектов
04 октября 2021, 15:50
"Торги Москвы": город выставил на торги два помещения в центре столицы
27 сентября 2021, 15:45
"Торги Москвы": столица сократит сроки оплаты госзакупок
20 сентября 2021, 15:45
"Торги Москвы": город продает нежилое помещение на Кузнецком мосту
13 сентября 2021, 15:35
"Торги Москвы": в Черемушках продаются 111 машиномест без объявления цены
06 сентября 2021, 15:35
"Торги Москвы": как купить у города квартиру с помощью аукционов
26 июля 2021, 15:45
"Торги Москвы": как купить у города участок под строительство дома
19 июля 2021, 15:45
"Торги Москвы": аукционы по льготной аренде для малого бизнеса
12 июля 2021, 15:35
"Торги Москвы": столица распродает помещения в восьми округах
05 июля 2021, 15:35
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