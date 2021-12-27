Торги Москвы

Торги Москвы

Информирование аудитории о запланированных аукционах и конкурсах по продаже/аренде принадлежащих городу активов и имущества, а также прочих товаров или услуг, которые город переуступает третьим лицам при помощи публичных торгов или конкурсов (например – аукцион на право размещения наружной рекламы в рамках утверждённой правительством Москвы схемы размещения таких объектов).