Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 16:00

Экономика

"Торги Москвы": какую выгоду портал поставщиков дает предпринимателям и заказчикам

"Торги Москвы": какую выгоду портал поставщиков дает предпринимателям и заказчикам

Магазины Decathlon откроют под новым названием в Москве

Бывшие магазины Decathlon откроют под новым названием в Москве

Бывшие магазины Decathlon откроются под новым названием в столице

Производство умной бумаги расширили в Москве

Спортивные магазины Decathlon откроются в декабре

Крупные российские банки поднимут ставки по вкладам в рублях

Более 500 тыс машин произвели на российских заводах в 2023 году

Эксперимент по продаже российского вина онлайн отложили

В Москве в системе "Честный знак" промаркировали почти 25% всех БАД

Москва регулярно приобретает у предпринимателей товары и услуги для своих нужд. Происходит это на столичном портале поставщиков – платформе, на которой работают заказчики и предприниматели из разных субъектов России.

Как устроен процесс закупок? Какую выгоду дает портал поставщиков предпринимателям? И сколько денег экономит заказчикам? Подробности – в программе "Торги Москвы".

Читайте также
Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика