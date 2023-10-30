30 октября, 16:00Экономика
"Торги Москвы": какую выгоду портал поставщиков дает предпринимателям и заказчикам
Москва регулярно приобретает у предпринимателей товары и услуги для своих нужд. Происходит это на столичном портале поставщиков – платформе, на которой работают заказчики и предприниматели из разных субъектов России.
Как устроен процесс закупок? Какую выгоду дает портал поставщиков предпринимателям? И сколько денег экономит заказчикам? Подробности – в программе "Торги Москвы".
Программа: Торги Москвы