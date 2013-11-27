"Удобная Москва": Реконструкция Дмитровки

Дорога по одной из старейших трасс - Дмитровскому шоссе - это череда пробок и заторов. Поток транспорта не прекращается в любое время суток. За пределами МКАД Дмитровка проходит через несколько крупных населенных пунктов и районов, входящих в состав города, где пересекается с местными магистралями, движение на которых регулируется светофорами. Целью реконструкции всего Дмитровского шоссе является организация бессветофорного движения от МКАД до границ города. Чтобы разгрузить этот туго затянутый транспортный узел, на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе, возводится целый комплекс сооружений – эстакада, путепровод над железнодорожными путями и два тоннеля. Подробнее о том, каким шоссе станет после реконструкции, расскажет программа "Удобная Москва".

Сюжет компании "Меркатор".