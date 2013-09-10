"Равнодушных.net": Корпоративное волонтерство

Этот выпуск посвящен корпоративному волонтерству. Сегодня мало кто знает о том, как различные корпорации, холдинги и концерны занимаются благотворительной помощью. О том, как в уставе различных компаний регламентируется бескорыстная помощь ближним; каким образом добровольцы могут задействовать ресурсы компании в своей работе; кто выбирает объекты для волонтеров и получает ли выгоду от этого компания, - смотрите в программе "Равнодушных.net".