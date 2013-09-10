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Новости

10 сентября 2013, 11:45

Работа

"Равнодушных.net": Корпоративное волонтерство

"Равнодушных.net": Корпоративное волонтерство

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"Равнодушных.net": О волонтерской работе

Этот выпуск посвящен корпоративному волонтерству. Сегодня мало кто знает о том, как различные корпорации, холдинги и концерны занимаются благотворительной помощью. О том, как в уставе различных компаний регламентируется бескорыстная помощь ближним; каким образом добровольцы могут задействовать ресурсы компании в своей работе; кто выбирает объекты для волонтеров и получает ли выгоду от этого компания, - смотрите в программе "Равнодушных.net".
Программа: Равнодушных.net
работа волонтеры программы Антон Зорькин концерны Корпорации холдинги архив
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