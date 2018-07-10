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Новости

10 июля 2018, 22:00

Общество

"Специальный репортаж": море эмоций

"Специальный репортаж": море эмоций

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Снова лето и снова испорченный отпуск. Тысячи туристов, оплатив путевки, не смогли улететь на море или уже за границей были выселены из отелей. На этот раз проблемы возникли сразу у двух крупных компаний: "Натали Турс" и "DSBW-Tours". Их клиентам обещают вернуть деньги, но когда это произойдет, пока непонятно, а отпуск у многих сорвался. Почему туроператоры не смогли выполнить свои обязательства, и при чем здесь чемпионат мира по футболу? Об этом – в программе "Специальный репортаж".
Программа: Специальный репортаж
видео общество туризм деньги Денис Кулага
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