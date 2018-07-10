"Специальный репортаж": море эмоций

Снова лето и снова испорченный отпуск. Тысячи туристов, оплатив путевки, не смогли улететь на море или уже за границей были выселены из отелей. На этот раз проблемы возникли сразу у двух крупных компаний: "Натали Турс" и "DSBW-Tours". Их клиентам обещают вернуть деньги, но когда это произойдет, пока непонятно, а отпуск у многих сорвался. Почему туроператоры не смогли выполнить свои обязательства, и при чем здесь чемпионат мира по футболу? Об этом – в программе "Специальный репортаж".