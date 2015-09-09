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Новости

09 сентября 2015, 22:45

Происшествия

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"Вечер": Установлена личность водителя, изрубившего топором машину

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Московская полиция установила личность водителя автомашины Audi, который вчера вечером в ходе дорожного конфликта на улице Генерала Белобородова, предположительно топором, нанес несколько ударов по автомашине Volkswagen Transporter, принадлежащей 46-летнему жителю Подмосковья.

Также подозреваемый причинил телесные повреждения 30-летнему москвичу, вмешавшемуся в конфликт. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение и с повреждением сухожилий.

В настоящее время сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого, сообщает телеканал "Москва 24".
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