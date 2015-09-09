"Вечер": Установлена личность водителя, изрубившего топором машину

Московская полиция установила личность водителя автомашины Audi, который вчера вечером в ходе дорожного конфликта на улице Генерала Белобородова, предположительно топором, нанес несколько ударов по автомашине Volkswagen Transporter, принадлежащей 46-летнему жителю Подмосковья.

Также подозреваемый причинил телесные повреждения 30-летнему москвичу, вмешавшемуся в конфликт. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение и с повреждением сухожилий.

В настоящее время сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого, сообщает телеканал "Москва 24".