"Вечер": В Подмосковье с 1 августа вступит в силу "дачная конституция"

17 июля 2015, 22:15
Владельцы участков в Подмосковье с волнением ждут 1 августа, когда может вступить в действие так называемая "дачная конституция". Документ, разработанный областными властями, сейчас проходит согласование. Он объединил 35 федеральных и региональных актов, по которым и раньше должны были жить садовые товарищества. Большинство дачников, правда, только сейчас узнает, что, например, устанавливать туалет на шести сотках можно не ближе, чем в 12 метрах от дома соседа, а колодец - в 8 метрах. С соседями необходимо согласовывать устройство свинарника или улья. Забор не может быть выше 2 метров, а за сброс мусора физлицам грозит штраф до 5 тысяч, товариществу - до 50 тысяч рублей. Отдельные виды нарушений могут оценить и в полмиллиона рублей, передает телеканал "Москва 24".
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