"Вечер": Камера наблюдения зафиксировала смертельное ДТП на Беговой

В распоряжении телеканала "Москва 24" оказалось видео с камер наблюдения страшной аварии на Беговой улице. После ДТП водитель и один из пассажиров сбежали из горящей машины, оставив троих человек внутри салона.

Видеокадры помогут полицейским пошагово установить действия участников происшествия, отчего может измениться ход следствия. Сергей Шувалов, который был за рулем, утверждает, что находился в шоке и обстоятельства аварии не помнит.

Подробности смотрите в видеосюжете.