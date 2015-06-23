"Вечер": Фитнес-центр вернул деньги, увидев черновик заявления в суд

У одной столичной семьи возник конфликт с фитнес-клубом, сообщает телеканал "Москва 24". Люди приобрели клубные карты со скидкой в кредит – вышло 62 тысячи на троих. Когда оформили сделку, вскрылись новые условия – не в пользу клиентов.

Выяснилось, что спеццена на карты действует только вместе с залогом, который составляет 100 тысяч рублей на дополнительные услуги. С учетом 33 процентов годовых, цена за карты – 162 тысячи рублей.

Одумавшись, пара поспешила обратно. Но менеджер, принявший заявление на возврат денег, пояснил, что перевести сумму сейчас невозможно – отсутствует связь с банком. Однако в тот же день менеджер описывал преимущества клуба другим потенциальным клиентам и предлагал также оформить кредит на годовую карту.

Между тем, семейной паре фитнес-клуб пообещал вернуть деньги через две недели, а затем еще через две, объяснив задержку тем, что много возвратов и денег в кассе нет.

К следующему визиту семья подготовилась гораздо лучше – изучила закон, принесла черновик заявления в суд. Возможно, поэтому фитнес-центр быстро нашел необходимую сумму.