"Вечер": У протаранившего маршрутку КамАЗа могли отказать тормоза

По свидетельствам очевидцев, виновником аварии на проспекте Мира стал водитель грузовика. Не исключено, что у КамАЗа отказали тормоза, и водитель не смог избежать столкновения. В ГИБДД эту версию не подтверждают, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, на проспекте Мира сегодня столкнулись маршрутное такси и КамАЗ. В результате ДТП пострадали тринадцать человек. Шесть из них были госпитализированы с различными травмами

После аварии маршрутка перевернулась. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, водители КамАЗа и маршрутки направлены на медицинское освидетельствование.

Отметим, что ранее выдвигалась еще одна версия. Согласно ей, аварию спровоцировал водитель маршрутки, остановившийся в неположенном месте на скоростной трассе.