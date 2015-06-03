"Вечер": Букмекеры принимают ставки на кандидатов в президенты ФИФА

Йозеф Блаттер останется у руля ФИФА еще, как минимум, полгода – до выборов нового президента. Тем временем букмекеры уже почуяли всеобщий азарт и предлагают сделать ставки на то, кто станет новым главой федерации. Кого прочат в президенты ФИФА смотрите разбирался корреспондент телеканала "Москва 24".