"Вечер": Замороженный мамонтенок Юка добрался до Москвы

Замороженный мамонтенок Юка, объехавший полмира в криокапсуле, добрался до Москвы. Его обнаружили на берегах моря Лаптевых четыре года назад. Юка считается самым хорошо сохранившимся экземпляром шерстистого мамонта. Ему примерно 40 тысяч лет. В Москве экспонат покажут в рамках фестиваля Русского географического общества в Центральном доме художника. Подробнее - в сюжете канала "Москва 24".