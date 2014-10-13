"Вечер": Дым и запах гари начали покидать столицу

В Мосэкомониторинге отмечают спад уровня загрязняющих веществ в воздухе. Последние дни норма превышалась в 2-4 раза.

По словам министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, Москва пострадала от искусственных пожаров на промышленных полях в Брянской области и сжигания деревьев в Подмосковье - лесники уничтожают поврежденные короедом растения. Но другие эксперты сомневаются в официальных версиях. Свое расследование провел канал "Москва 24".