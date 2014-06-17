"Вечер с Ксенией Соколянской": Скончался журналист Игорь Корнелюк

Спецкорреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк скончался в реанимации Луганской областной больницы, сообщила пресс-служба холдинга. Телевизионная группа попала под минометный обстрел украинской армии. При этом на всех сотрудниках телекомпании были опознавательные знаки с надписью "СМИ". О том, что произошло под Луганском, телеканалу "Москва 24" рассказал специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.



"Мы знаем, что во время этого обстрела из зоны боевых действий пытались выбраться беженцы, и поэтому туда отправилась наша съемочная группа. Наверняка они считали, что по беженцам стрелять не будут, но огонь был открыт. К сожалению, сделать ничего было нельзя, на войне случаются трагедии, умирают люди. Игорь попал под минометный обстрел и получил осколочные ранения груди и живота, скончался на операционном столе. Сейчас сложно сказать, можно ли это было предотвратить. Любой журналист, который едет в горячую точку, осознает степень риска", - сообщил Евгений Поддубный.



Игорю Корнелюку было 37 лет. Он родился в Запорожье, а с 1998 года работал в ВГТРК. В свою последнюю командировку журналист отправился 1 июня из Мурманска. У него остались жена и семилетняя дочь.

Телеканал "Москва 24" приносит соболезнования родным и близким коллеги.