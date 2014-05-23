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23 мая 2014, 21:30

"Вечер с Ксенией Соколянской": Штрих-код на пакетах молока зачеркнули

"Вечер с Ксенией Соколянской": Штрих-код на пакетах молока зачеркнули

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Один из молокозаводов Подмосковья отличился упаковкой своей продукции. На всех пакетах с молоком и йогуртом, пакетах со сметаной и творогом красными линиями перечеркнут штрих-код.

На сайте предприятия появилась даже специальная статья, где покупателям объясняют - это не специальный дизайн упаковки. Представители молокозавода ссылаются на мнение некоторых священнослужителей и ученых, которые называют буквенно-цифровой идентификатор не иначе как "числом зверя" и "печатью антихриста" - якобы в нем содержится сочетание трех "шестерок". Поэтому штрих-код решили перекрыть Андреевскими крестом.
Программа: Вечер с ...
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