"Вечер с Ксенией Соколянской": Штрих-код на пакетах молока зачеркнули

Один из молокозаводов Подмосковья отличился упаковкой своей продукции. На всех пакетах с молоком и йогуртом, пакетах со сметаной и творогом красными линиями перечеркнут штрих-код.

На сайте предприятия появилась даже специальная статья, где покупателям объясняют - это не специальный дизайн упаковки. Представители молокозавода ссылаются на мнение некоторых священнослужителей и ученых, которые называют буквенно-цифровой идентификатор не иначе как "числом зверя" и "печатью антихриста" - якобы в нем содержится сочетание трех "шестерок". Поэтому штрих-код решили перекрыть Андреевскими крестом.