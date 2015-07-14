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14 июля 2015, 15:00

Город

"Строительство в деталях": Домодедово превратится в аэротрополис

"Строительство в деталях": Домодедово превратится в аэротрополис

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  • Название программы: "Строительство в деталях"
  • Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам в 14.30
  • Ведущая: Елена Толстая
  • Кому смотреть: Тем, кто интересуется строительством столицы

Реновация промзон, новые жилые районы, точки роста – казалось бы, все известные градостроительные форматы уже отработаны в Москве. Однако прогресс не стоит на месте. Уже скоро территории, принадлежащие аэропорту Домодедово, превратятся в аэротрополис.

По словам специалистов, это новая форма градостроительного образования, которая будет представлять из себя район со всей необходимой инфраструктурой для жизни. О том, где будут стоянки для самолетов, а где – жилые дома, смотрите в программе "Строительство в деталях".
Программа: Строительство в деталях
аэропорты строительство развязки эстакады инфраструктура программы Елена Толстая Никас Сафронов районы Артем Чудиновских Вероника Алфимова

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