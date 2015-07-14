14 июля 2015, 15:00Город
"Строительство в деталях": Домодедово превратится в аэротрополис
- Название программы: "Строительство в деталях"
- Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам в 14.30
- Ведущая: Елена Толстая
- Кому смотреть: Тем, кто интересуется строительством столицы
Реновация промзон, новые жилые районы, точки роста – казалось бы, все известные градостроительные форматы уже отработаны в Москве. Однако прогресс не стоит на месте. Уже скоро территории, принадлежащие аэропорту Домодедово, превратятся в аэротрополис.
По словам специалистов, это новая форма градостроительного образования, которая будет представлять из себя район со всей необходимой инфраструктурой для жизни. О том, где будут стоянки для самолетов, а где – жилые дома, смотрите в программе "Строительство в деталях".