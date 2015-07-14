"Строительство в деталях": Домодедово превратится в аэротрополис

Название программы: "Строительство в деталях"

"Строительство в деталях" Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам в 14.30

По вторникам в 14.30 Ведущая: Елена Толстая

Елена Толстая Кому смотреть: Тем, кто интересуется строительством столицы



Реновация промзон, новые жилые районы, точки роста – казалось бы, все известные градостроительные форматы уже отработаны в Москве. Однако прогресс не стоит на месте. Уже скоро территории, принадлежащие аэропорту Домодедово, превратятся в аэротрополис.

По словам специалистов, это новая форма градостроительного образования, которая будет представлять из себя район со всей необходимой инфраструктурой для жизни. О том, где будут стоянки для самолетов, а где – жилые дома, смотрите в программе "Строительство в деталях".