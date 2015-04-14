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Новости

14 апреля 2015, 15:00

"Строительство в деталях": Какие объекты открылись после реконструкции

"Строительство в деталях": Какие объекты открылись после реконструкции

Вечер: "Москва-Сити" станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом

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  • Название программы: "Строительство в деталях"
  • Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам в 14.30
  • Ведущий: Елена Толстая
  • Кому смотреть: Тем, кому интересно, как развивается столица


Труппа Театра Романа Виктюка возвращается в отремонтированное здание ДК имени Русакова. В "Москве-Сити" построили 11 башен из запланированных 22. Центральный детский магазин на Лубянке открылся после реконструкции. Обо всем этом подробнее смотрите в специальном, выездном выпуске программы "Строительство в деталях".
Программа: Строительство в деталях
Москва-Сити Театр Романа Виктюка программы Елена Толстая стройкомплекс Москвы детский мир на Лубянке
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