14 апреля 2015, 15:00
"Строительство в деталях": Какие объекты открылись после реконструкции
- Название программы: "Строительство в деталях"
- Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам в 14.30
- Ведущий: Елена Толстая
- Кому смотреть: Тем, кому интересно, как развивается столица
Труппа Театра Романа Виктюка возвращается в отремонтированное здание ДК имени Русакова. В "Москве-Сити" построили 11 башен из запланированных 22. Центральный детский магазин на Лубянке открылся после реконструкции. Обо всем этом подробнее смотрите в специальном, выездном выпуске программы "Строительство в деталях".
Программа: Строительство в деталях