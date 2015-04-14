"Строительство в деталях": Какие объекты открылись после реконструкции

Название программы: "Строительство в деталях"

"Строительство в деталях" Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам в 14.30

По вторникам в 14.30 Ведущий: Елена Толстая

Елена Толстая Кому смотреть: Тем, кому интересно, как развивается столица



Труппа Театра Романа Виктюка возвращается в отремонтированное здание ДК имени Русакова. В "Москве-Сити" построили 11 башен из запланированных 22. Центральный детский магазин на Лубянке открылся после реконструкции. Обо всем этом подробнее смотрите в специальном, выездном выпуске программы "Строительство в деталях".