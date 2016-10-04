"Строительство в деталях": как изменилась архитектура Москвы

Название программы: "Строительство в деталях"

"Строительство в деталях" Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам

По вторникам Ведущая: Елена Толстая

Елена Толстая Кому смотреть: Тем, кто интересуется строительством столицы

Полвека назад было трудно себе представить, что сталинские высотки смогут соседствовать с футуристическими небоскребами, а в исторический центр столицы гармонично впишутся элитные дома необычной формы. Это стало возможным благодаря титаническому труду архитекторов. Причем, не только московских. Подробности смотрите в программе "Строительство в деталях", приуроченной к Международному дню архитектуры.