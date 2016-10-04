04 октября 2016, 16:00Город
"Строительство в деталях": как изменилась архитектура Москвы
- Название программы: "Строительство в деталях"
- Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам
- Ведущая: Елена Толстая
- Кому смотреть: Тем, кто интересуется строительством столицы
Полвека назад было трудно себе представить, что сталинские высотки смогут соседствовать с футуристическими небоскребами, а в исторический центр столицы гармонично впишутся элитные дома необычной формы. Это стало возможным благодаря титаническому труду архитекторов. Причем, не только московских. Подробности смотрите в программе "Строительство в деталях", приуроченной к Международному дню архитектуры.
Программа: Строительство в деталях