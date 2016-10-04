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04 октября 2016, 16:00

Город

"Строительство в деталях": как изменилась архитектура Москвы

"Строительство в деталях": как изменилась архитектура Москвы

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  • Название программы: "Строительство в деталях"
  • Время выхода на канале "Москва 24": По вторникам
  • Ведущая: Елена Толстая
  • Кому смотреть: Тем, кто интересуется строительством столицы

Полвека назад было трудно себе представить, что сталинские высотки смогут соседствовать с футуристическими небоскребами, а в исторический центр столицы гармонично впишутся элитные дома необычной формы. Это стало возможным благодаря титаническому труду архитекторов. Причем, не только московских. Подробности смотрите в программе "Строительство в деталях", приуроченной к Международному дню архитектуры.
Программа: Строительство в деталях
архитектура строительство Елена Толстая новости строительство и реконструкция
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