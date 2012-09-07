"Поработали": Забор мешает пешеходу перейти дорогу

Телеканал "Москва 24" продолжает рассказывать о курьезных последствиях действий коммунальных, дорожных, рекламных служб и чиновников.

Пешеходный переход, который нельзя перейти, появился на Наташинском проезде. Недалеко от станции метро "Борисово" рабочие перестарались с ограждениями. Зрительница прислала на электронную почту телеканала фотографию очередного курьеза.

На ней видно, что у дороги установлен знак "Пешеходный переход", но заканчивается "зебра" забором между тротуаром и проезжей частью. Так что пешеходу ничего не остается, как перелезть через ограждение или вовсе не переходить в этом месте дорогу.

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