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Новости

23 августа 2012, 15:01

"Поработали": Асфальт на детской площадке

"Поработали": Асфальт на детской площадке

На столичных дорогах будут укладывать асфальт нового поколения

Участок третьего транспортного кольца отремонтирован в срок

"Городовой": Асфальтная болезнь

"Москва 24" продолжает следить за курьезами в деятельности чиновников, коммунальщиков, дорожных и рекламных служб. Очередное видео прислали на сайт телеканала жители Бирюлёво. В сквере на Медынской улице установили новые детские площадки и трамплины для спортсменов, но вместо прорезиненного покрытия, которое обычно используют при строительстве городков, появился обычный асфальт. Трамплины и вовсе установили на газонах. Как отмечают москвичи, кататься по траве на велосипедах крайне неудобно.
Программа: Поработали
асфальт программы Детская площадка Ксения Чепенко архив
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