"Поработали": Асфальт на детской площадке

"Москва 24" продолжает следить за курьезами в деятельности чиновников, коммунальщиков, дорожных и рекламных служб. Очередное видео прислали на сайт телеканала жители Бирюлёво. В сквере на Медынской улице установили новые детские площадки и трамплины для спортсменов, но вместо прорезиненного покрытия, которое обычно используют при строительстве городков, появился обычный асфальт. Трамплины и вовсе установили на газонах. Как отмечают москвичи, кататься по траве на велосипедах крайне неудобно.