"План города": Поддержка молодых художников

Мир искусства находится в постоянном поиске новых выразительных средств и способов самореализации. Все, что теперь считается благородной классикой, когда-то было модерном и вызывало отчуждение современников. Так же и художники нашего времени редко бывают поняты и приняты в одночасье. В Москве таким талантам дают возможность почувствовать себя нужными, организуя для них выставки и фестивали. Как живут молодые художники? Кто сегодня идет в художественные вузы? И как реализовать себя в современном мире? Смотрите в программе "План города".