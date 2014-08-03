"План города": Какие предприятия наиболее востребованы в Москве

Какие предприятия наиболее востребованы в Москве сегодня; как благодаря информационным технологиям меняется жизнь москвичей; в чем состоит работа новой структуры в правительстве Москвы МАДИ и какие задачи стоят перед ведомством; где открываются площадки для занятия самыми разными видами спорта и проводятся спартакиады и другие массовые мероприятия. Об этом и не только - смотрите в итоговом выпуске программы "План города" на телеканале "Москва 24".