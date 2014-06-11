Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

Новости

11 июня 2014, 12:00

Город

"План города": Как грамотно управлять домом с помощью ТСЖ

"План города": Как грамотно управлять домом с помощью ТСЖ

"Московский патруль": УК и ТСЖ оштрафуют за завышение тарифов

Экс-дворник пытается захватить здание на Рождественском бульваре

"50 плюс":ЖКХ - народный контроль

Высшее образование станет обязательным для управляющих жилыми домами

"Городовой": Жителям Северного Измайлова некому платить за ЖКУ

"12 округов. Интервью": Первый зампрефекта ЮВАО Александр Найданов

"Экономика": Насколько выгодно создание ТСЖ для собственников

ТСЖ "Олимп" остается без руководства

Эксперт радио "Говорит Москва" Виктор Федорук о плюсах и минусах ТСЖ

Москвичей научат искусству управления своими домами. Бесплатные курсы для членов ТСЖ открывает департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Как провести общее собрание жильцов, учесть все риски или правильно начислить коммунальные платежи - об этом можно узнать всего за 10 дней обучения. Пригодятся ли знания на практике? Чем ТСЖ лучше других форм управления домом? О том, чем может обернуться для жильцов неопытность управдома, подробнее расскажет программа "План города".
Программа: План города
ТСЖ ЖСК программы Кирилл Поляков архив жкх недвижимость
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