"План города": Как грамотно управлять домом с помощью ТСЖ

Москвичей научат искусству управления своими домами. Бесплатные курсы для членов ТСЖ открывает департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Как провести общее собрание жильцов, учесть все риски или правильно начислить коммунальные платежи - об этом можно узнать всего за 10 дней обучения. Пригодятся ли знания на практике? Чем ТСЖ лучше других форм управления домом? О том, чем может обернуться для жильцов неопытность управдома, подробнее расскажет программа "План города".