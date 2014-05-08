"План города": Как работают современные управляющие компании

Быт москвичей во многом зависит от того, как налажен диалог жильцов домов с теми, кто отвечает за эксплуатацию зданий. В одних районах жители не скрывают восторга от проводимого ими благоустройства, а в других идут настоящие коммунальные войны. Что представляют собой современные управляющие компании? Какие объекты входят в сферу их ответственности? Кто и почему включает их в "черные списки"? И как избавиться от недобросовестной организации? Смотрите подробности в программе "План города".