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Новости

Новости

08 мая 2014, 12:00

Город

"План города": Как работают современные управляющие компании

"План города": Как работают современные управляющие компании

"Городовой": Жители Богородского района просят благоустроить двор

"12 округов": Северо-Восточный административный округ

"Городовой": Жители ЮВАО просят отремонтировать площадку для воркаута

"12 округов. Интервью": Представитель префектуры ВАО Михаил Довбня

"План города": Как работают городские фонтаны

На территории будущего парка "Зарядье" открылся интерактивный павильон

"12 округов": Юго-Западный административный округ

"Городовой": Жители ЗАО просят благоустроить детскую площадку и двор

"12 округов": Юго-Восточный административный округ

Быт москвичей во многом зависит от того, как налажен диалог жильцов домов с теми, кто отвечает за эксплуатацию зданий. В одних районах жители не скрывают восторга от проводимого ими благоустройства, а в других идут настоящие коммунальные войны. Что представляют собой современные управляющие компании? Какие объекты входят в сферу их ответственности? Кто и почему включает их в "черные списки"? И как избавиться от недобросовестной организации? Смотрите подробности в программе "План города".
Программа: План города
благоустройство ЖКХ программы управляющие компании Кирилл Поляков архив
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